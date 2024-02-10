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عدن - ياسمين التهامي - هيخلي السيراميك جديد” مكون سحري لتنظيف الحمام والمطبخ

هل تعانين من تغيير لون السيراميك واتساخه وتبحثين عن مكون سحري لتنظيف الحمام والمطبخ وإعادة السيراميك الموجود بهما كالجديد؟ لا داعي لمزيد من البحث، فمن خلال مكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل يمكنك الآن إزالة الجير والاصفرار عن السيراميك والحصول على مظهر نظيف يليق بكل حواء تحافظ على نظافة منزلها.الخل: مكون سحري لتنظيف الحمام والمطبخ

تترتفع أسعار المنظفات القوية يوما بعد يوم، لذا نقدم لك اليوم مكون سحري لتنظيف الحمام والمطبخ وجعل السيراميك نظيف ولامع .. إنه الخل الموجود بكل منزل، وإليك طريقة تحضير وصفة من الخل لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ.المكونات:

2 كوب من الخل.

4 كوب من الماء الساخن.

3 ملاعق من ملح الليمون.

صابون سائل.

سائل تنظيف.

فرشاة خشنة.

اسفنجة للتنظيف.الطريقة:

في إناء مناسب، ابدأي بخلط كل المكونات المذكور معا، وتأكدي من مزجها جيدا للتأكدي من تجانس الخليط.

انقلي كل الخليط إلى بخاخ مناسب الحجم ويمكن استخدامه بسهولة.

قومي برش الخليط على السيراميك خاصة في الأماكن شديدة الاتساخ وفي الفواصل بين السيراميك وبعضه.

استخدمي الفرشاة الخشنة في حك السيراميك لإزالة الأوساخ والجير من عليه.

بعد الانتهاء من التنظيف، استخدمي الاسفنجة لتنشيف السيراميك جيدا حتى لا يكون مصدر لتكون البكتريا عليه.فوائد الخل الأخرى للسيراميك

يزيل التراكم الجيري الذي يتكون عادة على السيراميك ويؤدي إلى اصفراره.

يمكن استخدام الخل في تنظيف الأرضيات والجدران والأسطح.

فعال للغاية في إزالة البقع والدهون التي تتراكم على جدران المطبخ خاصة.

سعره بسيط.

يمنح السيراميك لمعة مميزة.

سهل الاستخدام ولا تحتاج معه ربة المنزل إلى بذل مجهود كبير لتحقيق نتائج مميزة.

مكون طبيعي ولا أضرار له بعكس بعض مواد التنظيف الأخرى.

لا تترددي كثيرا واستخدمي الخللا تترددي كثيرا واستخدمي الخل في تنظيف السيراميك فهو بحق مكون سحري لتنظيف الحمام والمطبخ ، وأخبرينا بالنتائج في التعليقات… سننتظرك.