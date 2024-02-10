مليشيا الحوثي تفتح دورة لتجنيد علماء وأكاديميي جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء، إن مليشيا الحوثي فتحت معسكرا لتجنيد علماء وأكاديميي الجامعة.

ونشر الدكتور بجامعة صنعاء "جمال عون" صورة لمحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي داخل الجامعة تتحدث عن ضرورة تجنيد أكاديميي الجامعة كعناصر للقتال لدى مليشيا الحوثي.

وبحسب المنشور فتحت المليشيا دورة لتجنيد أكاديميي الجامعة تبدأ الاثنين، من بعد العصر حتى المغرب.

ويطالب المنشور من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ترشيح أكاديميين للانضمام إلى مليشيا الحوثي باعتبارهم عناصر عسكرية جديدة فيها.

وقطعت مليشيا الحوثي مرتبات جامعة صنعاء، وشرعت بتحويل جزء كبير من مقراتها ومؤسساتها إلى أملاك خاصة بها أو تحويلها إلى معاهد وجامعات حوثية جديدة.

ووفق بيانات نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء توفي وقتل أكثر من 70 أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة معظمهم بسبب العجز عن توفير العلاج بينما قضى آخرون في سجون الحوثي أو باغتيالات.

واستغلت مليشيا الحوثي العدوان الاسرائيلي على غزة في تجنيد الشباب والطلاب والأطفال والزج بهم الى جبهات القتال تحت شعار نصرة الأقصى وفلسطين.