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شاهد فيديو رقص طبيبة أسنان سعودية.. تسريب صادم يشعل المملكة!!

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو رقص طبيبة أسنان سعودية.. تسريب صادم يشعل المملكة!!

ظهرت طبيبة الأسنان ” نوف سفياني ” ، في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام الموسيقى التي تقدمها للجمهور .

 

وأبان الفيديو ” نوف سفياني ” الشهيرة باسمها الفني “دي جي كوسميكات” ، وهي تقدم عرضا موسيقيا ، ضمن مجموعة عروض موسيقية وفنية وثقافية في إحدى الحفلات .

 

وقامت سفياني بالرقص على أنغام الموسيقى ، وسط إعجاب الجمهور بالموسيقى التي تقدمهايٌذكر أن شهرة طبيبة الأسنان ” نوف سيفاني ” في عالم الموسيقى كانت عام 2019، عندما شاركت في أول نسخة من مهرجان “مدل بيست” الموسيقي، الذي ضم قائمة من الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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