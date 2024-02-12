شكرا لقرائتكم خبر عن بذور ربانية بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لا داعي لشراء الصبغات والحناء خوفا من الشيب الابيض .. بذور متواجدة بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟
أكدت ناتالي كوتوفا، خبيرة اللياقة البدنية والتغذية في Just CBD، ، بأن نقص الناتج عن الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر صبغته يؤدي إلى الشيب كما هو معروف.
وعرضت كوتوفا نموذجا قالت أنه يمكن علاج سبب شيب الشعر جذريا و ويساعده على الاحتفاظ بلونه، وهو عبارة عن بذرة واحدة يفضل أن يستخدم في النظام الغذائي، حيث أن عملية الشيب ترتبط بمجموعة من العوامل البيولوجية منها الإجهاد والشيخوخة .
وأضافت ناتالي ، “أن هناك بعض الدراسات العلمية أشارت إلى بذور السمسم كمضاد للشيب لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية ، موضحة أن السمسم يأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي، وجميعها لديها تركيبة غذائية متشابهة”.
وقالت ناتالي “ إن بذور السمسم الأسود تغذي الفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور المغذية أيضا على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل السمسمولين والسمسمول والسمسمين”.
وتابعت كوتوفا: “إن مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تغذي الشعر وتحفز نموه وتغذي فروة الرأس لأنها تزيد من تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس”.
وأردفت قائلة:” إن القيام بذلك، قد تحل بذور السمسم الأسود مسارات جذر الشعر الرمادي، وهذا يمنح شعرك لونا أسود جديدا. كما أنها تساعد في تعزيز نشاط الخلايا الصباغية – وهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين التي تعتبر مسؤولة عن إعطاء الشعر لونه الأسود، وعكس مسار الشعر الرمادي”.