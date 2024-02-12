شكرا لقرائتكم خبر عن بذور ربانية بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا داعي لشراء الصبغات والحناء خوفا من الشيب الابيض .. بذور متواجدة بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟