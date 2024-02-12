اخبار الخليج / اخبار اليمن

بذور ربانية بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بذور ربانية بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا داعي لشراء الصبغات والحناء خوفا من الشيب الابيض .. بذور متواجدة بكل منزل تحتوي على مادة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا – تعرّف عليها ؟

أكدت ناتالي كوتوفا، خبيرة اللياقة البدنية والتغذية في Just CBD، ، بأن نقص الناتج عن الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر صبغته يؤدي إلى الشيب كما هو معروف.

وعرضت كوتوفا نموذجا قالت أنه يمكن علاج سبب شيب الشعر جذريا و ويساعده على الاحتفاظ بلونه، وهو عبارة عن بذرة واحدة يفضل أن يستخدم في النظام الغذائي، حيث أن عملية الشيب ترتبط بمجموعة من العوامل البيولوجية منها الإجهاد والشيخوخة .

 

وأضافت ناتالي ، “أن هناك بعض الدراسات العلمية أشارت إلى بذور السمسم كمضاد للشيب لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية ، موضحة أن السمسم يأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي، وجميعها لديها تركيبة غذائية متشابهة”.

 

وقالت ناتالي “ إن بذور السمسم الأسود تغذي الفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور المغذية أيضا على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل السمسمولين والسمسمول والسمسمين”.

 

وتابعت كوتوفا: “إن مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تغذي الشعر وتحفز نموه وتغذي فروة الرأس لأنها تزيد من تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس”.

 

وأردفت قائلة:” إن القيام بذلك، قد تحل بذور السمسم الأسود مسارات جذر الشعر الرمادي، وهذا يمنح شعرك لونا أسود جديدا. كما أنها تساعد في تعزيز نشاط الخلايا الصباغية – وهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين التي تعتبر مسؤولة عن إعطاء الشعر لونه الأسود، وعكس مسار الشعر الرمادي”.

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا