إب..مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات جديدة في بلدة قريبة من أحد معسكراتها

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة اختطافات جديدة في إحدى البلدات شرقي محافظة إب (وسط اليمن) ضمن انتهاكات واسعة تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة للمليشيا.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اختطفت، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، رب أسرة وعدد من أبنائه في قرية "الحلاوي" القريبة من معسكر الحمزة التابع لها في منطقة ميتم جنوب شرق المحافظة.



وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا اقتادت المختطفين إلى سجن المعسكر القريب من منطقتهم.



وبحسب المصادر فإن المليشيا تتهم أحد أبناء رب الأسرة بالتورط في سرقة ذخائر من المعسكر على مدى فترات سابقة.



وهذه هي حملة الاختطاف الثانية التي تشنها المليشيا منذ مطلع الشهر الجاري، بحق السكان القريبين من معسكر الحمزة، الذي تتخذه منذ أسابيع منصة لإطلاق الصواريخ بالتزامن مع استمرار هجماتها ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

