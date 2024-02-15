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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. موطن سعودي يشارك فيديو لزوجته البريطانية وهي ترتدي البرقع والزي التراثي السعودي
الخميس 15 فبراير 2024 الساعة 13:31
نشر مشهور التواصل الاجتماعي بلال الشمري مقطع فيديو لزوجته البريطانية بعد ارتدائها البرقع مع الزي التراثي.
ورحب الشمري بزوجته وأشاد بإطلالتها التي اشترتها من متجر بحائل ليرد زوجها "من وين شريتها شلون من حايل أنت هنا في الخبر".
وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
pic.twitter.com/DSz1g0qQ2e
- فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) February 12, 2024