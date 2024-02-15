ورحب الشمري بزوجته وأشاد بإطلالتها التي اشترتها من متجر بحائل ليرد زوجها "من وين شريتها شلون من حايل أنت هنا في الخبر".

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. موطن سعودي يشارك فيديو لزوجته البريطانية وهي ترتدي البرقع والزي التراثي السعودي والان مع التفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة