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عدن - ياسمين التهامي - ودعي الشعر الهايش … وصفات لترطيب الشعر وتنعيمه وهذا المكون هو السر

الشعر الهايش هو شعر يفتقر إلى الترطيب وتواجد الزيوت الطبيعية به، وبالتالي يكون جافًا ومتطايرًا ويصعب التحكم به، حيث يضع صاحبه في مواقف محرجة للغاية، لذا يزداد البحث عن وصفات لترطيب الشعر وتنعيمه ليبدو بشكل صحي مفعم بالحيوية والجمال بدلاً من مظهره الغير صحي، هذا ونترككم مع أفضل الوصفات المجربة التي أثبتت فاعليتها في العناية بالشعر الهايش.وصفات لترطيب الشعر وتنعيمه

هناك العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنك استخدامها لترطيب الشعر الهايش وتحسين حالته، هي كالتالي:وصفة الزيت الدافئ

كل ما عليك هو تسخين كمية صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون حتى يكون دافئًا لكن ليس ساخنًا جدًا، ثم يتم وضع الزيت على فروة الرأس وسائر الشعر مع فركه بلطف، وفي الأخير، نتركه لمدة تتراوح من 30 حتى 45 دقيقة ثم يتم غسل الشعر بالشامبو جيداً.ماسك الموز والعسل

يتم تطبيق الوصفة من خلال هرس موزة ناضجة وخلطها مع ملعقتين من العسل.

نضع الخليط على الشعر النظيف والرطب، واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند

نبدأ بسحق نصف ثمرة أفوكادو جيدًا مع ملعقتين من زيت جوز الهند.

نضع الخليط على الشعر الرطب ونتركه لمدة 45 دقيقة، ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء.ماسك الزبادي والعسل

نبدأ بمزج ملعقتين من الزبادي الطبيعي وملعقة صغيرة من العسل.

ثم نضع الخليط على الشعر النظيف ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.ماسك زيت جوز الهند وزيت اللوز

من الماسكات التي تمنح الشعر ترطيب عميق، حيث يتم تطبيقه من مزج كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة تقريبًا قبل غسله بالشامبو.

يُنصح باستخدام الوصفات السالف ذكرها بانتظام، مرة أو مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.