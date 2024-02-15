أمبري: استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها قرب عدن باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجّرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن جنوبي اليمن.



وأوضحت الشركة البريطانية أنّ السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب شظايا أصابت أنبوب مولد الديزل ما أدى لحدوث تسرب.



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت بلاغًا عن حادث على بُعد 85 ميلًا بحريًّا شرق ​ميناء عدن​ في ​اليمن​، موضحة أن قبطان السفينة أبلغ عن انفجار بالقرب منها.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن طائراتها نفذت أمس 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.



وقالت القيادة الأميركية في بيان، إن الصواريخ التي تم استهدافها كانت معدة لاستهداف سفن في البحر الأحمر.



وأضافت أن القوات الأميركية أوقفت الشهر الماضي سفينة في بحر العرب كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية متطورة في طريقها للحوثيين، وقامت بمصادرتها.



ومنذ شهر تقريبا، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا -بدعم من دول أخرى، ضمن تحالف "حارس الازدهار" الذي تشكل مؤخرا لحماية الملاحة في البحر الأحمر- غارات على مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية ردا على استهدافهم المتكرر لسفن شحن.

المصدر وكالات