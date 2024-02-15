شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “مشروب سحري ومشهور جداا” له مفعول كبير في تفتيت حصوات الكلي.. تعرف علي فوائده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الحلبة من أكثر المشروبات الشهيرة ، نظرا لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية. كما تعد الحلبة مضاد أكسدة، حيث أن ملعقة واحدة من الحلبة بذورها تحمل 11.1 جرام من قيمة غذائية عالية، وملعقة واحدة فقط من بذور الحلبة تعطي الجسم بثلاثة جرامات من الألياف، وثلاثة جرامات من البروتين، و 20 بالمائة من القيمة اليومية الموصى بها من الحديد.

فوائد الحلبة للجسم 1- يمكن الانتظام على تناول الحلبة في فترة الدايت. حيث تساهم في تخفيف الشهية وزيادة الشعور بالشبع. مما يساهم على الحد من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي فقدان الوزن.

2- تعمل الحلبة بمكوناتها على القضاء علي اضطرابات الجهاز الهضمي وسرعة الهضم. والتقليل من ألم الصداع والصداع النصفي.

3- تناول الحلبة بطريقة دائمة دون إضافة سكر أبيض، يعمل على تحسين مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم المرتفع.

4- التقليل من آلام الدورة الشهرية، حيث تمتاز بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للآلام، والحد من الشعور بالتعب، والغثيان. وتعمل على التحسين من تدفق الدم لهذا فهي مثالية لتقليل آلام الدورة الشهرية، وعسر الطمث لدى النساء.

5- تعد الحلبة من أهم الوصفات الطبيعية، التي تساعد على زيادة الحليب لدى الأم المرضعة. ولذلك يجب بتناول مشروب الحلبة في فترة الرضاعة يوميًا ولمدة أسبوعين.

6- يساهم الاستمرار في تناول حبوب الحلبة المغلية مع العسل أو مشروبها على زيادة حجم الثدي لدى النساء، لامتلاكه علي مكونات تحفز هرمون على الاستروجين. بالإضافة إلى أنها غنية بالمواد الغذائية والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

7- حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة لا تقل عن شهر على الريق صباحا يساهم في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.

8- تساعد الحلبة في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم. وتساهم الحلبة قبل النوم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

9- تساعد الحلبة في ضبط مستويات السكر الدم، لأن من المشروبات المفيدة لمرضى الأنيميا .

10- تمتلك الحلبة على مستويات كبيرة من الفيتامينات، التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ. المعروف بقدرته على تحسين صحة العين وتقوية حاسة الإبصار. والحد من خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر..