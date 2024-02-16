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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات توضح تفاصيل وخطوات تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم للمنشآت

أوضحت الجوازات، خطوات تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم للمنشآت بسهولة، كما أوضحت العديد من التفاصيل التي تتعلق بهذه الخدمة، حيث قالت مديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي على إكس، أنها قد أتاحت للمنشآت إمكانية إجراء أي تعديلات على الاسم المترجم، وذلك ببطاقة الهوية للمقيم، كما أعلنت عن إمكانية طلب إعادة طباعتها.تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم للمنشآت

صرحت مديرية الجوازات، أنها قد أتاحت للمنشآت خاصية التعديل للاسم المترجم، وكذلك طلب إعادة طباعة الهوية، كما أوضحت ضرورة خدمة تقرير مقيم، وذلك لأصحاب لالمنشآت في المملكة، حيث أنها تحتوي على كافة المعلومات الأساسية عن المقيمين، كما تعتبر بمثابة مستند معتمد ورسمي من الجوازات، حيث يغني عن زيارة أي من مكاتب الجوازات لتوثيق التقرير، بل أًبح من السهل التحقق من التقرير، وذلك اتباع 6 خطوات وهي كالتالي:تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم الرسمية عبر الانترنت.

• البحث عن مقيم.

• كتابة رقم الإقامة الخاصة بالمستخدم.

• الذهاب إلى ملف المقيم وعرضه.

• النقر على أيقونة خدمات الجوازات.

• الضغط على خدمة التعديل للاسم المترجم.