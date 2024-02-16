شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل الإفراط في تناول المكملات الغذائية يسبب التسمم؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

فيتامينات والمكملات المعدنية هي أدوية تكميلية تهدف إلى مساعدتك على تلبية احتياجاتك الغذائية وتعزيز صحتك، ويمكنها غالبًا سد أي نقص في نظامك الغذائي، لكن تناول جرعات كبيرة من بعضها، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، ليس هو الحل، فيمكن أن تكون بعض الفيتامينات والمعادن سامة عند تناولها بكميات زائدة. الفيتامينات والمعادن، والتي يشار إليها أيضًا بالمغذيات الدقيقة، ضرورية بكميات صغيرة للحفاظ على الوظائف الخلوية والجزيئية الطبيعية في الجسم هل تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية يسبب التسمم؟ وفقا لتقرير موقع " eatingwell "، تسبب ذلك، فإذا زاد الحد الأقصى عند استخدام المكملات عن حد معين قد تصبح سامة . فيتامين أ فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا في الرؤية الصحية ووظيفة الجهاز المناعي والتكاثر والنمو، لكن الكثير من فيتامين أ المشكل يمكن أن يسبب الصداع، وعدم وضوح الرؤية، والغثيان، والدوخة، وآلام في العضلات وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت، وعند استخدامه أثناء الحمل، فإن تناول الكثير من فيتامين أ قد يسبب تشوهات خلقية. فيتامين د فيتامين د هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الدهون ويشارك في بناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ووظيفة الجهاز المناعي، والحد من الالتهابات والمساعدة في استقلاب الجلوكوز، على سبيل المثال لا الحصر. ولكن نظرًا لأن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، فإن الاستهلاك الزائد لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تسمم الفيتامين، ويمكن أن تسبب ما يلي: فرط كالسيوم الدم غثيان القيء ضعف العضلات ارتباك ألم فقدان الشهية تجفيف كثرة التبول والعطش حصى الكلى فيتامين ه هو أحد مضادات الأكسدة القوية وهو مهم لصحة المناعة والخلوية والأوعية الدموية، تبلغ الجرعة اليومية الموصى بها لفيتامين E 15 ملليجرام يوميًا، تناول الكثير من فيتامين هـ التكميلي يمكن أن يزيد من خطر النزيف عن طريق تقليل قدرة الدم على التجلط، مما قد يزيد من خطر النزف. فيتامين ك فيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويشارك في تخثر الدم وهو عنصر مهم لصحة العظام، لا يوجد حد محدد لفيتامين K، لأن هناك أدلة محدودة على السمية، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل سيولة الدم، ألا يتناولوا مكملات فيتامين ك، وفي بعض الحالات، قد يؤدي تناول الكثير منها إلى حدوث تفاعلات حساسية واحتمال تلف الكبد. فيتامين ب6 فيتامين ب6 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويشارك في العديد من الوظائف الأنزيمية، بما في ذلك تخليق البروتين، وظيفة المناعة والوظيفة الإدراكية، تبلغ الجرعة اليومية الموصى بها (RDA) لفيتامين ب6 1.3 ملغ يوميًا للبالغين، تشمل الآثار المحتملة الأخرى للإفراط في تناوله على المدى الطويل زيادة حساسيتك للشمس، بالإضافة إلى الغثيان وحرقة المعدة. الحديد الحديد هو معدن ومكون أساسي للهيموجلوبين، وهو يدعم عملية التمثيل الغذائي للعضلات وهو ضروري للنمو البدني والعصبي، وعمل الخلايا ونقل الأكسجين، يمكن أن تزيد الجرعات العالية من خطر الإمساك والغثيان وآلام البطن والإسهال والقيء، في حين أن هذه الأعراض ليست سامة، فهي بالتأكيد غير مريحة. الزنك الزنك مطلوب لتنشيط بعض الخلايا المناعية ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، كما أنه مهم في التئام الجروح، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 100 ملغ يوميًا إلى آثار ضارة، مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والحمى والقشعريرة أو الصداع، يمكن أن تؤدي مكملات الزنك على المدى الطويل إلى نقص النحاس. هل الإفراط في تناول المكملات الغذائية يسبب التسمم؟! .