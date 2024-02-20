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الرياض تعلن استعدادها للتوقيع على خارطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت المملكة العربية ، استعدادها للتوقيع على خارطة الطريقة الأممية لحل الأزمة اليمنية، رغم التطورات التي تشهدها المنطقة بفعل التوترات في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقابلة مع فرانس 24، إن الرياض ملتزمة بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن، ومستعدة للتوقيع عليها في أقرب فرصة.

ونفى الوزير السعودي توقف جهود التوصل إلى سلام بفعل التوترات في البحر الأحمر، مؤكدا أن المملكة تعتزم مواصلة السير على طريق إنهاء الحرب في اليمن.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قد أعلنت في ديسمبر الماضي، توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في عملية سياسية شاملة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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