شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية: إتاحة تمديد تأشيرة الزيارة للأفراد بهذا الشرط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت إدارة الجوازات العامة أنه متاح تمديد الزيارة للأفراد قبل انتهاء صلاحية سريانها بمدة 7 أيام من خلال حساب المستضيف عبر أبشر ولكن؛ بشرط أن يكون متواجد تأمين طبي للزائر، على أن يتم فرض غرامة الانتهاء تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية بعد مرور 3 أيام من انتهائها وفيما يلي نتعرف على قيمة الغرامة لأنها من الأمور التي تشغل بال أشخاص كثيرين يقيموا ويعملوا بالسعودية

تمديد تأشيرة الزيارة للأفرادأعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية إتاحة التمديد قبل الانتهاء بواقع سبع أيام، كما أن وزارة الداخلية قد سمحت للمقيم بالسعودية أن يقدم طلباً تمديد التأشيرة الزيارة العائلية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات، علماً بأنه يجب أن تكون مدة التمديد مساوية للتأشيرة، ولا يزيد مجموع التمديد أكثر من 180 يوم، أي حوالي نصف عام، ويستثنى من هذا المقيمين الذين يحملون جنسية سورية، ولقد أكدت الوزارة بأن الشخص المسموح له بتقديم طلب التمديد يكون طالب الزيارة، وبإمكان الأشخاص تمديد الزيارة بفترة قدرها ستة أيام قبل الانتهاء إلى اليوم الثالث بعد الانتهاء، ثم بعد ذلك يتم اتخاذ إجراءً قانونياً ضد الشخص إن لم يلتزم بهذه المدةغرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية 2022

إن غرامة التأخير لتمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية يتم فرضها بعد أن ينتهي ميعاد التمديد بفترة قدرها ثلاثة أيام، كما أن إدارة الهجرة قد حددت قيمة هذه الغرامة على الأشخاص المقيمين الم يلتزموا بالفترة الخاصة بالتمديد، وإليكم هذه الغرامة وهي كالآتي

• إن غرامة الانتهاء الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية إن لم يغادرها الزائر بعد أن تنتهي مدة التأشيرة تكون 15 ألف ريال، ويرحل بالمرة الأولى.أما عن المرة الثاني عن غرامة التأخير إن لم يغادر الشخص 25,000 ريال ويتم حبسه شهر ثم يرحل لبلاده بعد أن تنتهي عقوبة السجن الخاصة به.

• وفي حالة انتهت غرامة التأشيرة الخاصة به للمرة الثالثة يدفع 50,000 ريال يتم حبسه ستة أشهر ويرحل بعد أن تنقضي مدة السجن.

رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية

إن قيمة الرسوم تأشيرة زيارة عائلية لهذا العام 2022 تكن حسب المدة التي ينوي الشخص المقيم أن يستضيف عائلته بها، وإليكم الرسوم وفقاً للمحدد وهي كالآتي:أولاً بالنسبة لتأشيرة الزيارة يومين 100 ريال.

• رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية أربعة أيام 300 ريال.

• استخراج التأشيرة عائلية 14 يوم 300 ريال.

• رسوم التأشيرة لزيارة عائلية 90 يوم 300 ريال.

• استخراج التأشيرة الزيارة العائلية 180 يوم 3000 ريال.