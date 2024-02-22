شكرا لقرائتكم خبر عن موقف هندي مفاجئ الاول من نوعه مساند لليمن وغزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّدت نقابة عمالية تمثل العمال في 11 ميناءً هندياً رئيسياً أنّها سترفض تشغيل وشحن شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" وسط الحرب المستمرة على قطاع غزّة، وذلك بعد أيامٍ من ظهور تقارير تفيد بأنّ طائرات من دون طيار هندية الصنع يتم شحنها إلى كيان الاحتلال، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية. وقال اتحاد عمال النقل المائي الهندي، في بيانٍ رسمي، إنّه قرّر "رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة" من "إسرائيل" أو أيّ دولةٍ يمكنها التعامل مع المعدات العسكرية "للحرب في فلسطين". وجاء في البيان الصادر عن النقابة: "نحن عمال الموانئ، جزء من النقابات العمالية، سنقف دائماً ضد الحرب وقتل الأبرياء مثل النساء والأطفال". وفي مقابلةٍ مع موقع "ميدل إيست آي"، قال تي ناريندرا راو، الأمين العام لاتحاد عمال النقل المائي في الهند، إنّهم "سيقاطعون" التعامل مع أيّ سفينة تحمل أسلحة أو ذخائر أو شحنات أسلحة إلى "إسرائيل". كذلك، قال الاتحاد لموقع الأخبار الهندي "The Wire": "لقد قرّرنا أننا سنقوم بواجبنا ولن نتعامل مع أيّ شحنة محملة بالأسلحة، والتي ستساعد إسرائيل على قتل المزيد من النساء والأطفال كما نشاهد ونقرأ كل يوم في الأخبار". وتمثل النقابة أكثر من 3500 عامل في 11 ميناءً مملوكاً للحكومة في الهند. وهي إحدى المنظمات التابعة للاتحاد العالمي لنقابات العمال، وهي هيئة عالمية، وقد استلهم اتخاذ هذا الإجراء في اجتماع عقد مؤخراً في أثينا حيث أعرب عدد من ممثلي النقابات عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يموتون في الحرب. وفي الوقت نفسه، قام مشروع مشترك تسيطر عليه مجموعة "أداني" في مدينة حيدر آباد بإنتاج وتسليم أكثر من 20 طائرة مقاتلة من دون طيار لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وطائرات "هيرميس 900" من دون طيار، المماثلة لتلك التي قدمتها مؤخراً شركة "أداني-إلبيت" للأنظمة المتقدمة الهندية المحدودة، منتشرة على نطاق واسع في "الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 29 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل. ولم تؤكد حكومة الاحتلال ولا نيودلهي عملية البيع، لكن مصادر في "أداني" أكّدت لموقع "The Wire" في أوائل شباط/فبراير أنّ عملية التصدير قد تمت.