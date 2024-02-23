شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “خدمة المستفيدين”.. هل لابد من الإفصاح على دعم المواشي في حساب المواطن ضمن الدخل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احداث الخليج: أوضح خدمة المستفيدين عن دعم المواشي في حساب المواطن، ليكشف عن إمكانية كتابة هذا الدعم ضمن الدخل من قبل المستفيدين، وهذا لاستقبال البرنامج التساؤلات عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، إذ يعد البرنامج من أحد البرامج التي تهدف المملكة العربية السعودية في مساعدة المواطنين، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن كل ما يخص مصادر الدخل الخاصة بالبرنامج.

دعم المواشي في حساب المواطن

وكشفت خدمة المستفيدين بأن دعم المواشي لا يجب الإفصاح عنه ضمن مصادر الدخل، الخاصة بالمستفيد والتي يتعين على الشخص كتابتها عند ملء بيانات الشخصية الخاصة بك، ويستطيع الأفراد تعديل الدخل الخاص بهم من خلال:

الذهاب إلى ملف المستفيدين البيانات العامة. قم بالنقر على تعديل الدخل بك. وفي النهاية أضغط على خانة الحفظ.

الدعم الإضافي في حساب المواطن وسوف يستمر الدعم الإضافي وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعني برئاسة مجلس الوزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك من أجل استمرار العمل بالبرنامج بنظامه الحالي والدعم الإضافي وهذا لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام الحالي 2024. التسجيل في حساب المواطن ويمكن للأفراد التسجيل في البرنامج من خلال خطوات بسيطة، عليه باتباعها والتي تشتمل على:

فتح حساب المواطن. والضغط على خانة حساب جديد. وقم بكتابة رقم الهوية والهاتف. وسوف تجد كلمة السر مُرسلة لك عبر الهاتف. يتعين عليك بتغيير كلمة السر إلى أخرى جديدة. أكتب البيانات المتعلقة بالقبول والدخل والتابعين. وفي النهاية أضغط على تقديم طلب. شروط دعم البرنامج المستفيدين ولقد وضع البرنامج عدة شروط لكي يتمكن المستفيد الحصول على الدعم، وتتضمن الشروط على الآتي:

أعمار المتقدمون تبدأ من 18 عامًا فأعلى. ويتعين على الفرد أنّ يقيم في المملكة السعودية بشكل دائم. المرأة السعودية الحاصلة وأبناءها من رجل سعودي. زوجة الرجل السعودي وحاصلة على الجنسية السعودية. المطلقة والأرملة والحاضنة للأطفال..