شاهد .. زواج رجل أعمال سعودي من فنانة مصرية شهيرة.. مهرها 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زواج رجل أعمال سعودي من فنانة مصرية شهيرة.. مهرها 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لازالت قصة زواج رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، من الفنانة المصرية المعتزلة “جيهان نصر”، تشغل حيزاً كبير من التداولات الإعلامية، وعادةً ما يتم تداولها بين الفينة والاخرى وذلك بسبب الأحداث المثيرة التي رافقت ذلك الزواج الشهير، وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم على تفاصيل ذلك الزواج والمهر الكبير الذي دفعه رجل الأعمال السعودي للفنانة المصرية وكيف أقنعها بأن تعتزل الفن وهي أوج عطائها الفني.

زواج جيهان نصر من رجل أعمال سعودي

قصة زواج جيهان نصر من رجل الاعمال السعودي الملياردير سعود الشربتلي، كانت غريبة نوعاً ما، حيث كان رجل الأعمال يشاهدها خلال مسرحية “المحظوظ” في مدينة بيروت اللبنانية والذي يعتبر واحداً من أكثر رجال الأعمال نجاحاً في السعودية.

وقد طلب رجل الأعمال السعودي من الفنان سمير غانم والذي كان مشاركاً في عرض المسرحية لقاء الفنانة جيهان نصر وقد لعب حينها سمير غانم دوراً مهماً في تقريب المسافات بينهما.

ومع مرور الزمن تقدم رجل الأعمال السعودي لخطبتها وعاشا قصة حب توجت بحفل الزفاف بينهما في نهاية عام 1997.

وقد أرسل رجل الأعمال السعودي الشربتلي طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإحضار أسرتها وعقد قرانهما وأهداها خاتماً تقدر قيمته بـ 100ألف دولار أمريكي.

وبلغ مهر الفنانة جيهان نصر ما يقارب الـ مليون دولار ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف دولار أمريكي بالإضافة إلى قصر فخم في العاصمة البريطانية لندن في حين تشير بعض المصادر أن المهر وصل حتى 18 مليون دولار أمريكي.

لم يقتصر فقط على المهر والقصر ولكن السعودي سعود الشربتلى الذي عزلها عن الجمهور بزواجه بها أرسل لوالديها وأشقائها حوالي 100ألف دولار أمريكي.

وقد قررت الفنانة المصرية جيهان نصر اعتزال الفن وترك كل شئ وما حققته من نجاح فني وشهرة متمسكة به وبقصة الحّب التي جمعت بينهما.

وقد كثرت الشائعات حول اشتراط الشربتلي على الفنانة حينما تقدم لها باعتزال الفن وارتداء الحجاب, ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها. وقد مر على اعتزالها ما يقارب ربع قرن من الزمن.