وفاة وإصابة 13 شخصاً إثر حادث مُروّع في بني صُريم بعمران

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة أشخاص، وأصيب تسعة آخرون، في حادث مُروّع بمحافظة عمران (شمالي اليمن).



وقالت مصادر مقربة من بعض الضحايا، إن حادثاً مروعاً وقع في منطقة الناجل الأحمر بمديرية بني صريم في محافظة عمران إثر تصادم سيارة وشاحنة نقل، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة 9 آخرين بعضهم إصابتهم خطرة.



وأوضحت المصادر أن الوفيات ينحدرون من مديرية رازح بمحافظة صعدة.



وتشهد الطرقات اليمنية حوادث مروعة بشكل شبه يومي، تزيد في المناسبات وخلال شهر رمضان، وتعود غالبيتها نتيجة خراب الطرقات والسرعة الزائدة، بالإضافة إلى الأعطال الفنية في المركبات.

