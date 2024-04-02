قُطاع طرق في سحول إب يطلقون النار على باص نقل جماعي ويُصيبون اثنين من ركابه

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق قُطّاع طرق النار على باص نقل جماعي في منطقة السحول شمال مدينة إب (وسط اليمن)، وأصابوا 2 من ركابه، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت شركة البركة للنقل الدولي، في بلاغ وجهته إلى عمليات هيئة النقل البري التابعة لمليشيا الحوثي، إن مسلحين في منطقة السحول شمال إب، أطلقوا النار على أحد باصاتهم الذي كان يحمل ركاباً قادمين من السعودية، صباح أمس الاثنين.



وأفادت في بلاغها ـ الذي أطلع عليه يمن شباب نت ـ أن الحادثة تسببت بإصابة 2 من الركاب وأضراراً في زجاجات ومحرك الباص.



ودعت الشركة في بلاغها الجهات المعنية في سلطات المليشيا إلى ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وتشهد منطقة السحول بريف إب، ومناطق مجاورة في مديريتي المخادر وحبيش، انتشارا واسعا للعصابات المسلحة التي يرتبط غالبيتها بعناصر وقيادات حوثية، مازاد من حدة الجرائم الجنائية وعمليات التقطع والنهب والاعتداء على أملاك المواطنين.

