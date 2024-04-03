مقتل 3 مدنيين وإصابة رابع بانفجار ألغام لمليشيات الحوثي في مأرب ولحج

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد المرصد اليمني للألغام، الثلاثاء، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع، في حادثتي انفجار ألغام لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب ولحج.



وقال المرصد، إن مدنيين اثنين وهما (هواش محمد جحيف، وفضل صالح حجيف) قتلا بانفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج جنوب البلاد.



وأوضح أن "كهبوب" منطقة ملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، مشيرا إلى أنه عقب الحادثة تمكنت الفرق الهندسية من نزع عدد من الألغام.



وفي محافظة مأرب، قال المرصد، إن مدنيا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة انفجار جسم حربي أثناء العبث به في محيط مدرسة "حباب" بمنطقة حباب مديرية صرواح غربي المحافظة (شمال شرقي البلاد).



وأمس الأول قال المستشار في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تشارلز فريسبي، إن "اليمن يعاني من كارثة حقيقية مع الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب".



ودعا المسؤول الأممي -خلال زيارته إلى مقر مشروع مسام لنزع الألغام في العاصمة المؤقتة عدن-، إلى "الوقوف مع الشعب اليمني للتخلص من الألغام، وإعادة الحياة إلى كافة المناطق في البلاد".



والأحد الماضي، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت مقتل وإصابة 2843 مدنياً جراء حوادث الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من يناير 2018م وحتى، فبراير 2024م.



وطالبت الشبكة اليمنية في تقرير لها، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد وبكميات هائلة، بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.

