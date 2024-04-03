شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي ينظم ندوة شبابية في لحج بحضور الكريحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص .. انوار العبدلي

تحت عنوان ” بين التحديات والتطلعات .. هنا شباب ملهم ” نظمت الهيئة التنفيذية الانتقالي لحج ودائرة الشباب والرياضة بالهيئة مساء اليوم أمسية رمضانية نقاشية مع نخبة من شباب لحج .

افتتح الأمسية رئيس المجلس الانتقالي بلحج الأستاذ وضاح الحالمي بكلمة حول أهمية دور الشباب في بناء المجتمع والنهوض به .

وأوضح ” الحالمي ” بأن قيادة المجلس الانتقالي تولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب ، وتهتم لمعرفة تطلعاته وأفكاره ومقترحاته ، لإداركها بالدور الإيجابي البناء الذي تلعبه فئة الشباب نحو تحقيق طموح اكبر وتطلعات مستقبلية مهمة في مختلف المجالات .

وتخلل الأمسية حلقة نقاشية حيث عرض الشباب أبرز التحديات التي تواجه شباب المحافظة ، والتطلعات الإيجابية المراد تحقيقها إلى جانب عرض المقترحات والأفكار وأنشطة يتطلع نخبة من شباب المحافظة إلى تحقيقها بمختلف المجالات.

كما شهدت الأمسية عدة فقرات منها عرض روبرتاج عن نجاحات لعدد من شباب وشابات لحج في عدة أعمال لهم ، إلى جانب فقرة ترفيهية تمحورت حول معلومات قديمة عن لحج .

حضر الأمسية الكريحي كنعان رئيس دائرة الشباب والرياضة في الامانة العامة لهيئة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، وأدهم غزالي مدير دائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي لحج ، وأيوب عامر نائب رئيس دائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، وأصيل محمد نائب رئيس إدارة المنظمات الدولية الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، وحافل عبدالله مسؤول الأنشطة بفرع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين لحج .