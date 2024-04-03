شبوة.. قوات تابعة للانتقالي تحتجز ناقلات النفط الخاصة بكهرباء عدن والمؤسسة تحذّر من توقف الخدمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، اليوم الأربعاء، قيام قوات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، (الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً)، باحتجاز ناقلات وقود خام خاص بها، محذّرة من انقطاع الخدمة جراء قرب نفاد الوقود.



وقال المركز الإعلامي لكهرباء عدن في بيان، إن جهات أمنية وعسكرية في منطقة النشيمة (تخضع لسيطرة الانتقالي) بمحافظة شبوة احتجزت ناقلات وقود النفط الخام والمخصصة لتزويد محطة الرئيس "بترومسيلة" بالوقود، ومنعت تحركها إلى عدن.



وفي حين لم يشر بيان المؤسسة إلى دوافع الجهات التي تقف خلف احتجاز الناقلات، ناشدت محافظ شبوة عوض ابن الوزير بالتدخل للإفراج عنها.



وأكدت كهرباء عدن بأن محطة الرئيس بترومسيلة مهددة بالتوقف الكامل وذلك لقرب نفاد الوقود الخام، وأن عدم السماح للناقلات بالمرور، "سيؤدي ذلك إلى رفع ساعات انقطاع التيار الكهربائي بعد التحسن الذي شهدته الخدمة خلال شهر رمضان".



ودعت المؤسسة كافة الجهات المعنية إلى ضرورة تجنيب عملية نقل الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء أي عراقيل قد تهدد استقرار الخدمة وخصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا فوضى أمنية وعمليات تقطع وسط غياب مستمر لرأس السلطة المحلية خارج البلاد.

