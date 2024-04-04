شكرا لبحثكم عن خبر العميد أنور العمري يزور مستشفيات عدن ويقدم المساعدات للمرضى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في بادرة انسانية قام مدير عام المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن، العميد أنور العمري اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة، للاطلاع على أوضاع المرضى وتقديم المساعدات لهم.

وكان في استقباله مسؤولو ومدراء الاقسام والمشافي واستمع الى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهموم ومشاكل المشافي.

حيث بدأ العمري جولته من مستشفى عبود العسكري، اطمئن على صحة مرضى الغسيل الكلوي وقدم لهم مساعدات.

وفي مستشفى الجمهورية، اطلع العميد أنور على مستوى تقديم الخدمات، وزار قسم بنك الدم واطلع على سير العمل فيه.

كما زار العميد أنور مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية، وتلمس أوضاع المرضى.

وتوجه العميد أنور لزيارة مرضى السرطان في مستشفى الصداقة، حيث اطلع على أحوال المرضى البالغ عددهم 120 مريضًا.

ووجه العمري دعوة للجهات الحكومية ورجال المال والاعمال بالنظر الى احوال المرضى في المشافي الحكومية، داعيا لتلمس اوضاعهم ورعايتهم، والأهتمام بهم، مشيرا ان الطبقة الكادحة هي من ترتاد المشافى الحكومية، لتجد سبيلها بسبب قساوة الأوضاع المعيشية داعيا الى التكاتف والتراحم وبذل العطاء لهذه الشريحة العزيزة من ابناء وطننا الحبيب.