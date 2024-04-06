الجيش اليمني يعلن ضبط كمية من المخدرات أثناء محاولة تهريبها إلى السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، السبت، ضبط كمية من حبوب المخدرات في منطقة مثلث الوديعة (شرقي البلاد) أثناء، محاولة تهريبها الى المملكة العربية السعودية.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "تمكنت وحدات تابعة للواء 23 ميكا مرابطة في نقطة مثلث الوديعة بمحافظة حضرموت من ضبط قرابة ستة آلاف حبة مخدر خلال محاولة تهريبها الى المملكة العربية السعودية".



ونقل عن العميد الركن عبدالله معزب، قائد اللواء 23 ميكا قوله، إن قوات الجيش قامت خلال الأسابيع الماضية، بضبط شحنات كثيرة من المخدرات خلال محاولة تهريبها لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية.



وأشاد بيقظة أبطال الجيش الذين يشاركون في مهام تأمين الطريق الدولي وتأمين المسافرين ومحاربة التهريب.



يذكر أن قوات الجيش في المحافظات الشمالية والشرقية تشارك في جهود محاربة التهريب ومكافحة الإرهاب، وسبق أن تمكنت من ضبط كثير من شحنات الأسلحة وأجهزة اتصالات ومواد مستخدمة في التصنيع الحربي وتصنيع الصواريخ والطيران المسير، والأوراق النقدية المزورة، وشحنات المخدرات والممنوعات.

