شكرا لبحثكم عن خبر الوزير الداعري يدلي بتصريح بمناسبة الذكرى التاسعة لتحرير عدن .. هذا ما جاء فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ادلى معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بتصريح هام بمناسبة الذكرى التاسعة لتحرير العاصمة عدن من مليشيات الحوثي الانقلابية

وقال الوزير الداعري يسرنا في الذكرى التاسعة لمعركة تحرير عدن من مليشيا الحوثي الإرهابية أن نهنئ ونحيي بإجلال وإكبار شباب عدن الأبطال الذين صنعوا هذا اليوم العظيم وأوصلوا خلاله الفرحة الغامرة إلى كل قلب.

واضاف بالقول: وفي هذه الذكرى نتذكر بكل فخر واعتزاز أبطال ورموز هذه المدينة الباسلة الذين صمدوا وقاوموا جحافل التمرد والانقلاب، ونحيي تلك الهبّة المشرفة التي التحم فيها شباب وشيوخ ونساء عدن بأبطال قواتنا المسلحة وأسفرت عن انتصار تاريخي حاسم.

واردف الوزير الداعري قائلا: لقد قاوم أبناء عدن وصمدوا حتى ركّعوا وطردوا مليشيا الحوثي الإرهابية بإشراف وإسناد فاعل ومباشر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شركاء القدر والمصير والانتصار، ولقد مثل هذا الانتصار وهزيمة مليشيا التخلف والإرهاب الحوثية مفخرة ووسام لكل أبطال المدينة الباسلة.

وحيا الوزير الداعري: شهداء وجرحى معركة تحرير عدن من الجيش والمقاومة الجنوبية، و شهداء وجرحى أشقائنا الأشاوس الذين لبّوا الواجب العروبي والأخوي، ووثبوا بكل بسالة واقتدار لدحر ذراع الخراب والتدمير الإيرانية، مثمنين عاليا هذا الوقفة المشرفة والإسناد الفاعل والمستمر لبلدنا وقواتنا المسلحة حتى اليوم.

واشار الوزير محسن الداعري الى ان الانتصار المشهود في تحرير العاصمة عدن قد إثمر بعودة الحياة والرمزية والمكانة اللائقة بعدن كعاصمة تحتضن مؤسسات الدولة، ووجهة بناء وازدهار واستقرار وقبلة يقصدها كل المهتمين والداعمين لليمن وقيادته الشرعية.

واكد إن ذكرى معركة تحرير عدن تعزز فينا روح التضحية والبسالة والفداء وتمثل رافعة لاستمرار النضال ومقاومة الكهنوت والتشبث بالقضية والتمسك بالأهداف السامية حتى يتحقق النصر الكبير باستعادة الدولة واسقاط المشروع الإيراني الإرهابي وتحرير كافة تراب الوطن.

واختتم الوزير الداعري تصريحه قائلا: الرحمة والخلود للشهداء الأبرار

الشفاء للجرحى الميامين

الحرية للأسرى والمعتقلين

النصر كل النصر لشعبنا وقواتنا المسلحة.