شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة الجنوبية تظهر في الجفرة بمأرب.. وهذا ما فعلته ؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت قوات ألوية العمالقة الجنوبية لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية، عصر اليوم على منطقة الجفرة، بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، وكبَّدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وأفاد مصدر ميداني، أن ألوية العمالقة الجنوبية استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية في تصديها للهجوم الحوثي على منطقة الجفرة، بمديرية العبدية، بمحافظة مأرب.
وأضاف المصدر الميداني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية تكبَّدت خسائر في العتاد والأرواح؛ إذ سقط معظم المهاجمين بين قتيل وجريح، وتراجعت المليشيات الحوثية تجر أذيال الهزيمة من منطقة الجفرة.
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