منها اليمن.. دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت 12 دولة عربية منها اليمن، أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت اليمن ومصر والسعودية وقطر الإمارات والكويت والبحرين والسودان وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر، وفق مصادر رسمية.

واعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن "أن غدًا الثلاثاء، الموافق 9 أبريل 2024 م هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وان يوم لأربعاء 10 أبريل 2024 هو اول ايام عيد الفطر المبارك".



وقالت الوزارة "بعد التواصل المستمر مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر شوال المبارك لهذا العام 1445هـ ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها مساء هذا اليوم الاثنين، فلم يثبت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان"، وفق بيان نقلته وكالة "سبأ" الحكومية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).



كما أعلنت الكويت والبحرين والسودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان (حكومي).



وأعلنت فلسطين ولبنان وتونس والجزائر الأربعاء أول عيد الفطر، وفق كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من نظيرهما اللبناني عبد اللطيف دريان، وآخر من وزارة الأوقاف اليمنية.



أما تركيا -التي تعتمد الحسابات الفلكية- فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.



وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين".



وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.



في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، ففي تركيا -على سبيل المثال- حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان الجاري أول أيام عيد الفطر.

