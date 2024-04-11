وفاة وإصابة ستة أشخاص من أسرة واحدة في حادثة سير بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، جميعهم من أسرة واحدة، في حادثة سير بمحافظة صنعاء (شمالي اليمن).



وقالت مصادر عاملة في النقل، إن سيارة نوع "هايلوكس"، كانت تقل ستة أشخاص من أسرة "سرحان" انقلبت أمس الأربعاء، على الخط الرابط من صنعاء وأرحب، ماتسبب بوفاة الأب واثنين من أبنائه وإصابة ابن ثالث وحفيدين.



وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت في منطقة "معكيس" أثناء سفر الضحايا من صنعاء إلى مسقط رأسهم بأرحب لمشاركة أهاليهم فرحة العيد.



وأشارت المصادر أن الحادثة تسببت بوفاة الأب "حسين سرحان العتباني" وولديه حميّر وعبدالله، فيما أصيب نجله الثالث محمد بإصابات خطره مع اثنين من أبنائه وجرى نقلهم للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة.



وتشهد غالبية المدن اليمنية زيادة في منسوب الحوادث المرورية خلال أيام العيد من كل عام، جراء الاختناقات المرورية في الطرقات والسرعة الزائدة مخلفة عشرات الضحايا.



