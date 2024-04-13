اليمن..إصابة عضو نيابة استئناف تعز برصاص قناص حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب عضو نيابة استئناف محافظة تعز، القاضي عبدالعزيز أحمد هزاع السفياني، برصاص أحد قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة السلال شرق مدينة تعز، أطلقت النار على القاضي السفياني أثناء تواجده أمام منزله في حي الأرجم بوادي صالة شرق تعزن مساء أمس الجمعة.



وأضافت المصادر أن السفياني أصيب بطلق ناري في بطنه وجرى نقله لمستشفى الثورة العام بمدينة تعز لتلقي العلاج.



وأشارت المصادر إلى أن قناصة المليشيا سبق وأن استهدفت عدد من أفراد أسرة السفياني في حوادث مماثلة ومن بينها ابنه "أحمد" الذي استشهد برصاص المليشيا قبل ثلاث سنوات.



يُذكر أن قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في المرتفعات المطلة على الأحياء السكنية في المدينة قتلت وأصابت المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء في عمليات قنص بشكل مستمر.

