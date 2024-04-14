مأرب.. تسجيل 535 حريقًا في مخيمات النزوح خلال ثلاثة أعوام ونيف بالمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، تسجيل 535 حريقا في مخيمات النزوح بالمحافظة خلال 3 سنوات وثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هذه الحرائق تسببت في وفاة وإصابة 95 مواطنا.

وأرجعت الوحدة التنفيذية سبب أغلب الحرائق إلى الشبك العشوائي لخطوط الكهرباء في تلك المخيمات، وقالت إنه "مع ارتفاع درجات الحرارة، يضطر النازحون إلى استخدام المكيفات بتشبيك كهربائي عشوائي، مما يعرض خيامهم لخطر الحرائق".

وقالت الوحدة التنفيذية في أحدث إحصائية إنها سجلت "منذ يناير وحتى 13 من شهر أبريل 2024، (34) حريقا أسفر عن إصابة (4) أطفال".

وأوردت الوحدة، إحصائيات الأعوام الثلاثة السابقة وتوزعت كالآتي: "(66) حريقا في عام (2020) تسببت بوفاة (5) أشخاص وإصابة (12) آخرين، و (102) حريق في العام (2021)، وأدت إلى (6) حالات وفاة وإصابة (11) آخرين، وأدى (114) حريقا في 2022، إلى وفاة (14) شخصا وإصابة (19) آخرين.

وحسب الوحدة الحكومة، فإن 219 حريقا في 2023 قد أدت إلى وفاة (6) مواطنين وإصابة (22) آخرين"، وكان ضمن ضحايا هذه الحرائق نساء وأطفال.