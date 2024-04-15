شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال مقاوم عائد من الجبهة في قلب الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون، أحد عناصر القوات المقاومة الجنوبية في جبهة الضالع وسط مدينة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن مجهولين أقدموا، فجر اليوم الإثنين، على اغتيال محمد عبيد احمد ثوبه (30 سنة) بعد عودته من جبهات القتال في الضالع.
وتفيد الأنباء، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط القاتل عقب ارتكاب الجريمة.
وتشهد جبهات محافظة الضالع هجمات حوثية متقطعة خلال الأيام الماضية.
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