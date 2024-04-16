بعد أكثر من عامين من ممارسة مهامه.. قرار جمهوري بتعيين اللواء العامري وكيلا لوزارة الداخلية

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، بصدور قرار جمهوري بتعيين اللواء عبدالماجد العامري وكيلا للوزارة لقطاع الخدمات المدنية، رغم أن الرجل يشغل المنصب من أكثر من عامين.



وقالت الوزارة في موقعها الرسمي، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ، أصدر قراراً جمهورياً رقم (106) لعام 2024م ، قضى بتعيين اللواء الركن عبدالماجد برك عيظة العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية.



ويمارس العامري مهام عمله كوكيل لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية منذ أواخر 2021، وفقا لأخبار لقائته بالمسؤولين، ومرافقته لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وترؤسه عدد من الاجتماعات لقطاع الخدمات المدنية.

وكان أخر نشاط له في 4 مارس الماضي، حيث دشن العمل بمبنيي رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفرع المصلحة بمديرية المنصورة، في العاصمة المؤقتة عدن.



يشار إلى أنه سبق أن تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، خبر تعيين العامري وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات وترقيته إلى رتبة لواء في منتصف عام 2021م.



والعامري من مواليد مديرية سيئون بحضرموت 1972م، تخرج من كلية الشرطة بصنعاء عام 1996م، وحاصل على ليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء، إضافة إلى أنه حاصل على درجة الماجستير من ذات الجامعة.



وشغل اللواء العامري عدة مناصب آخرها مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت والذي استمر فيه نحو 14 عاما، منذ عام 2005، قبل أن يتم إقالته من قبل وزير الداخلية السابق أحمد الميسري وذلك في نوفمبر من عام 2019م.

