إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 162 شخصاً بحوادث سير في المناطق المحررة خلال إجازة عيد الفطر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 162 شخصاً بحوادث سير في المناطق والمحافظات المحررة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن المناطق والمحافظات المحررة شهدت خلال إجازة عيد الفطر المبارك وقوع 142 حادثة سير، حسب إحصائية صادرة عن شرطة السير.



وأوضحت الإحصائية، أن الحوادث تسببت بوفاة 17 شخصاً وإصابة 145 آخرين، بينهم 50 إصاباتهم بليغة، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة.



وتنوعت الحوادث بين 75 حادثة صدام مركبات مع بعضها، و46 حادثة دهس مشاة، بالإضافة إلى 21 حادثة انقلاب مركبات.



وأرجعت الإحصائية أسباب وقوع الحوادث المرورية خلال الفترة نفسها التي شهدت حركة تنقلات كبيرة بين المحافظات لقضاء إجازة العيد، إلى السرعة الزائدة من قبل سائقي المركبات، وكذا التجاوز الخاطئ، والحمولة الزائدة، ومخالفة قوانين وآداب المرور، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والصلاحية الفنية للمركبات والطرقات.



