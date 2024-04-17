إحصائيات أولية.. وفاة مواطن وأضرار بالأراضي الزراعية والطرقات جراء الأمطار بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - سجّلت محافظة حضرموت، الأربعاء في تقريرها الأولي، حالة وفاة لمواطن، وإلحاق أضرار واسعة في الأراضي الزراعية والطرقات والكهرباء والمياه، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة نتيجة المنخفض الجوي.

ونقلت وكالة سبأ عن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق قوله، إن المحافظة سجلت في تقاريرها الأولية أضرارًا بالطرقات الإسفلتية، وشبكة الكهرباء (33)، وخروج مياه آبار المياه في ثلة المغذية لمدينة المكلا، وجرف عدد من سيارات المواطنين".

وأشار بارزيق، إلى تسجيل أضرار أخرى بالأراضي الزراعية في مديرية غيل باوزير، والطرق الترابية والأراضي الزراعية في أرياف المكلا، وكذا تضرر شبكة المياه في قصيعر شرق مدينة المكلا.

وكانت الحكومة اليمنية قد وجهت الجهات المختصة ببذل كل الجهود للتعامل مع المنخفض الجوي في محافظة حضرموت، فيما حذرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من خطر الفيضانات في حضرموت والمهرة.

كما حذر مركز الإنذار المبكر من استمرار تأثير المنخفض الجوي بالمحافظات الشرقية، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.

