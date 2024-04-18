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متحدث البنتاغون: هدف واشنطن فتح البحر الأحمر وضمان الملاحة البحرية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال باتريك رايدر، أن هدف واشنطن الوحيد من عملياتها في اليمن هو فتح البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة البحرية.

وقال رايدر في تصريح لقناة الجزيرة، إن "الحوثيين استهدفوا سفنًا لأكثر من 50 دولة، وقتلوا مواطني دول غير منخرطة بحرب غزة"، في إشارة إلى أن ما يقومون به ليس من أجل حرب غزة.

واتهم رايدر، جماعة الحوثي "بعرقلة الاقتصاد، والبيئة الي تعتمد عليها البلدان، من خلال الملاحة البحرية التي تمر بالبحر الاحمر". مؤكدا أن "واشنطن وشركائها سيعملون على عرقلة وإعاقة هذه الهجمات".

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن "هدف واشنطن هو فتح الممر البحري عبر البحر الأحمر، وأن تكون حياة البحارة محميّة". حسب قوله.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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