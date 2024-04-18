أمطار اليمن..وفاة شابين بصاعقة رعدية شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شابان بصاعقة رعدية، الليلة الماضية، في إحدى بلدات محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بالتزامن مع أمطار موسمية تشهدها عموم البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن شابين من أسرة واحدة بمنطقة البطنة في عزلة بني سميع في مديرية شرعب الرونة (شمال تعز)، توفوا عصر الأربعاء، جراء إصابتهم بصاعقة رعدية.



وأوضحت المصادر أن أمطاراً موسمية شهدتها مديرية شرعب الرونة، صاحبتها صواعق رعدية، أودت بحياة الشابين (شادي عبدالجليل سعيد منصور)، و(زكريا رسام محمد منصور).



وشهدت اليمن خلال السنوات الأخيرة، تزايداً ملحوظاً في ضحايا الصواعق الرعدية، حيث يتم تسجيل وفاة وإصابة المئات سنوياً.

