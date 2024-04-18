إب.. قيادي حوثي يواصل احتجاز نجل صحفي ويشترط إطلاق مقاتلين أسرى لدى الشرعية مقابل الإفراج عنه

أكد صحفي يمني، استمرار قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، احتجاز طفله الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات منذ ثمانية أشهر، كاشفاً عن اشتراطه إطلاق أسرى حوثيين لدى القوات الحكومية مقابل إطلاق سراحه.



وقال الصحفي المحرر من معتقلات مليشيا الحوثي "محمد عبدالله القادري"، إن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، طالب مؤخراً بإطلاق أسرى حوثيين لدى القوات الحكومية، كشرط مقابل إطلاق سراح طفله "عبدالله".



وكان الصحفي "القادري" قد كشف مطلع سبتمبر الماضي، عن قيام القيادي (الشبيبي) باختطاف زوجته وابنه (7سنوات) واحتجازهما في منزله للضغط عليه بالعودة من عدن إلى إب (مسقط رأسه) وتسليم نفسه للحوثيين.



وأضاف أن الشبيبي هو شيخ بني شبيب في حبيش بمحافظة إب، وجرى تعيينه عضوا مجلس الشورى التابع للمليشيا وهو ابن عم زوجته.



وكان الصحفي القادري قد غادر إلى عدن بعد الإفراج عنه من سجون المليشيا بمحافظة إب التي تعرض فيها لصنوف من التعذيب على خلفية آرائه المعارضة للحوثيين.

