أونمها: مقتل تسعة مدنيين جراء الألغام في محافظة الحديدة خلال شهر مارس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، سقوط تسعة ضحايا من المدنيين نتيجة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" في بيان لها على حسابها في "الفيس بوك"، "في مارس 2024، سجلت بعثة أونمها عدد 5 حوادث تتعلق بـ"الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأوضحت البعثة، بأن الحوادث أدت لـ "سقوط 9 ضحايا من المدنيين (بينهم 4 اطفال)".

وبحسب أونمها، فإن الحوادث وقعت في مديريات "الحالي والتحيتا والدريهمي والحوك" بمحافظة الحديدة.

وكان المرصد اليمني للألغام قد كشف عن مقتل وإصابة 105 مدنيين جراء الألغام الحوثية ومخلفات الحرب منذ بداية العام الجاري.

وعمدت مليشيا الحوثي على زراعة الألغام في عدد من المحافظات والمناطق التي سيطرت عليها.

وكانت الحكومة اليمنية قد قالت إن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم في اليمن منذ 2014 في احصائية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.