أبين.. وساطة محلية توقف اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت وساطة محلية في محافظة أبين (جنوب اليمن)، من إنهاء اشتباكات مسلحة بين قبيلتين على إثر خلافات أسرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر عدد من الممتلكات.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء أمس الخميس، في مدينة جعار بمديرية خنفر، بين قبيلتي "آل الصياد"، و "آل الجبيلي"، على إثر خلافات أسرية حول ملكية قطعة أرض.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أعقبت قيام مسلح من آل الجبيلي بإطلاق النار على أحد أقاربه من بيت الصياد يُدعى "أنور الصياد" وأمه وأخيه، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل الصياد وأمه وإصابة شقيقه.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بإحراق سيارة وتضرر بعض منازل آل الجبيلي، قبل أن يتم احتوائها من قبل وساطة قبلية من آل سند، التي استطاعت تثبت صلح لمدة شهر بين القبيلتين.



وخلال السنوات الأخيرة الصراعات القبلية للظهور في محافظة أبين، وسط فوضى أمنية كبيرة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

