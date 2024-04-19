"ميتة سريرياً".. سلطات الحديدة تدين موقف (أونمها) من الألغام الحوثية التي تواصل حصد أرواح المدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، صمت البعثة الأممية في المحافظة (أونمها)، إزاء الألغام الحوثية التي تواصل حصد أرواح المدنيين في المحافظة المشاطئة للبحر الأحمر (غربي اليمن).



وقال وكيل المحافظة وليد القديمي:"يموت أبناء محافظة الحديدة كل يوم في الطرقات والمزارع والمنازل والبنى التحتيه، مدارس ومراكز صحيه لغمتها مليشيا الإرهاب الحوثي، ولم نجد بيان لبعثة الأمم المتحدة يدين هذه المليشيا أو يجبرها على نزع هذّه الألغام".



وأضاف في تدوينة على منصة "إكس"، واصفا واقع البعثة "ميته سريرياً".



وجاء تعليق المسؤول المحلي في الحديدة، عقب بيان أصدرته البعثة الأممية حول حصيلة ضحايا الألغام في المحافظة خلال مارس الماضي، كشفت فيه عن مقتل وإصابة 9 مدنيين، بينهم أربعة أطفال، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام.



ووفقاً للتقارير البعثة فإن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 23 آخرين منذ مطلع العام الجاري في المحافظة في حوادث انفجار ألغام وأجسام حربية من مخلفات الحرب.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في المحافظة، وتتسبب حوادثها بمقتل وإصابة العشرات سنوياً.

