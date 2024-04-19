شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن موعد كهربت عدم بالشمس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مدير المكتب الإعلامي لكهرباء عدن الصحفي نوار أبكر عن موعد دخول محطة الطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال أبكر في منشور له على حائط صفحته بموقع "فيسبوك" إنه فيما يتعلق بمحطة الطاقة الشمسية وللأسف البعض يقلل من حجم العمل والجهود ويقحم ذلك في مهاترات نحن في غنى عنها ولا تهم المواطن".

وأشار إلى أن "الجهود التي تبذلها الطواقم الفنية للشركة المنفذة تعمل بوتيرة عالية لاستكمال مشروع تصريف المحطة وهو عبارة عن تركيب أبراج نقل ومد كابلات هوائية من المحطة الشمسية وحتى الحسوة التحويلية والذي من المتوقع بحسب المعلومات الواردة من الشركة أن منتصف مايو هو موعد الانتهاء من شبكة التصريف".

وبيّن أن ذلك "سيتيح للمحطة الدخول بالخدمة كاملاً بقدرة 120 ميجا، وهي حالياً تعمل بقدرة جزئية تتراوح بين 15 إلى 20 ميجا عبر دائرة تصريف قديمة" حد قوله.

وأوضح أن "إحمال عدن بلغت قرابة 590 ميجا وات وهو مؤشر كبير جداً في بداية الصيف، فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا، أي أن العجز 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود!!!".