المنسق الأممي للإغاثة يحذّر من تفشّي الكوليرا وسوء التغذية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، الجمعة، من تفاقم سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن مع اقتراب موسم "الجفاف".



كما حذّر جريفيث أيضاً، عبر منصة "إكس"، من تفشّي الكوليرا في أنحاء اليمن، مشيراً إلى الحاجة الماسّة لتمويل عاجل وموسّع لإغاثة ملايين الأشخاص في هذا البلد.



والإثنين الماضي، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن وباء الكوليرا عاود للظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الحوثيين منذ مارس الفائت.



وأوضحت المسؤولة الأممية في إحاطة لمجلس الأمن، أن وباء الكوليرا ـ الذي كان أحد محورين ركزت في الحديث بشأنهماـ عاد للظهور بطريقة مثيرة للقلق منذ تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن الاستجابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أدت إلى إبطاء انتشاره.



وبالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قالت مسؤولة الأوتشا إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، وأن المرض يتفشى بسرعة كبيرة منذ آذار / مارس.



وقبل ذلك ناشدت وزارة الصحة اليمنية، الصحة العالمية بالتدخل لمواجهة موجة التفشي الجديدة للكوليرا في البلاد، مُبينة أن النظام الصحي باليمن مازال يواجه تحديات كثيرة من استمرار الحرب والصراع منذ انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية على الدولة والوضع الاقتصادي الصعب وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.



والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت.

