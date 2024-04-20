تضرر عدد من مخيمات النازحين شرق الجوف جراء الأمطار والعواصف الثلجية  

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت عدد من مخيمات النازحين بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، الليلة الماضية، جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الثلجية.

وقال مراسل "يمن شباب"، إن عددا من مخيمات النازحين في منطقة الريان الصحراوية شرق الجوف، تضررت الليلة الماضية، جراء الأمطار الغزيرة والرياح والعواصف الثلجية الشديدة التي شهدتها المنطقة.



وأوضح أن عدد من مخيمات النازحين التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة لمواجهة الكوارث الطبيعية، تضررت وباتت سكانها في وضع مزري.



ونقل المراسل مناشدات النازحين للسلطات الحكومية والمنظمات الإغاثية بسرعة التدخل وإنقاذهم وتقديم المساعدة لهم.



يُشار إلى أن آلاف الأسر في محافظة الجوف اليمنية، لجأت للنزوح إلى مناطق صحراوية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك فرارا من انتهاكات مليشيا الحوثي التي تحكم سيطرتها على غالبية مديريات المحافظة بما في ذلك عاصمتها "الحزم".

