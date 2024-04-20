شكرا لبحثكم عن خبر عمدة الدراما المصرية الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، ظهر الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وولد صلاح السعدني عام 1943، لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس الزراعة، وهو الصديق المقرب للفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية.

والراحل شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني، وأول أعماله كانت مسلسل "الرحيل"، عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

في السبعينيات كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها: الأرض، والرصاصة لا تزال في جيبي، ومدرستي الحسناء.

تميز الفنان الراحل في أدواره الدرامية، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، وعمارة يعقوبيان، ورجل في زمن العولمة

استمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينات والثمانينات بمسلسلات (أم العروسة) و(قطار منتصف الليل) و(أبنائي الأعزاء.. شكرا) و(الزوجة أول من يعلم) لكن يظل مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ هو أيقونة مشواره الفني حيث قدم فيه دور “العمدة سليمان غانم” ليطلق عليه النقاد لاحقا لقب “عمدة الدراما المصرية”.

رحم الله عمدة الدراما المصرية الفنان الكبير صلاح السعدني واسكنه فسيح جناته.. وكان لي الشرف أن التقيت به مع كثير من اليمنيين الدارسين في جمهورية مصر العربية في أواخر تسعينيات القرن الماضي ، خلال مشاركته احتفالات بالعيد العاشر للجمهورية اليمنية الذي أقامته السفارة اليمنية آنذاك ، وبمعية الصديق العزيز دكتور عبد الحكيم الميسري استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عدن