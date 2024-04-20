أردوغان يلتقي إسماعيل هنية ويشدد على الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصر "دولمة بهجة" الرئاسي بإسطنبول.



وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن "أردوغان وهنية بحثا خلال اللقاء الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها غزة".



كما بحث اللقاء، وفق البيان، "ما يجب القيام به لضمان توصيل المساعدات الإنسانية الكافية ودون انقطاع إلى غزة، والقضايا المتعلقة بعملية سلام عادلة ودائمة في المنطقة".



وأكد أردوغان لهنيّة أن "تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتشدد في كل فرصة على الحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار وعلى إنهاء الأعمال الوحشية".



كما أكد الرئيس التركي لهنية أن "إسرائيل ستدفع حتما يوما ما ثمن الظلم الذي تمارسه على الفلسطينيين".



وذكر أردوغان أن "تركيا ستواصل طرح موضوع المجازر المرتكبة في غزة على كافة المحافل، وبذل كافة الجهود من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة، التي تعد مفتاح السلام الإقليمي، وإحلال السلام الدائم في المنطقة".



وشدد الرئيس أردوغان في لقائه مع هنية على "الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني في التحرك خلال هذه المرحلة".



وذكر أن أقوى رد على إسرائيل والطريق إلى النصر "يمر من خلال الوحدة والاتحاد، وأنه ينبغي طرح قضية فلسطين المشروعة وحقائقها ضد إسرائيل التي تضلل الرأي العام الدولي".



وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل مساعداتها الإنسانية لفلسطين من أجل تخفيف معاناتهم قدر الإمكان، مؤكدا إرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حتى الآن (منذ أكتوبر الماضي)، وفرض تركيا سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل، بما فيها قيود تجارية".



وفي إشارة إلى التصعيد بين إسرائيل وإيران، أشار الرئيس أردوغان إلى أن ما حدث لا ينبغي أن يحقق مكاسب لإسرائيل.



وأكد في هذا الإطار ضرورة القيام بأعمال من شأنها تسليط الضوء على قضية غزة مجددا من أجل منع تبدد الجو السائد في الغرب ضد الهجمات الإسرائيلية.



كما أعرب الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، عن تعازيه لهنية في أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.



وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس في السياسة الخارجية الأمن السفير عاكف تشاغطاي قليتش، وكبير مستشاري الرئيس سفر طوران.



وعن الجانب الفلسطيني، حضر اللقاء رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، والعضوان في المكتب السياسي الحركة خليل الحية وزاهر جبارين، والمسؤول في حماس موسى عكاري.

المصدر: الأناضول