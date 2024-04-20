سائقون يتظاهرون رفضا لسيطرة مليشيات الحوثي على قطاع النقل من موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مئات السائقين العاملين في موانئ الحديدة اليوم السبت، وقفة احتجاجية كبيرة رفضا لممارسات حوثية تستهدف أعمالهم وقطع أرزاقهم في محافظة غربي اليمن.



وقال مشاركون في الوقفة لـ"يمن شباب نت" إن نقابة سائقي النقل الثقيل في الحديدة نظمت صباح السبت وقفة احتجاجية حضرها مئات السائقين رفضا لجرائم حوثية تمثلت بالسيطرة على قطاع النقل من الموانئ بالقوة وحرمان نقابة النقل الثقيل وسائقيها من أعمالهم وتسريحهم.



وجاءت المظاهرة عقب أيام من اقتحام نافذين في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة للموانئ الأسبوع الماضي وتحميل الشحنات التجارية عبر قاطرات حوثية تتبع مؤسسة قتلى الحوثيين بالقوة مخالفين نظام الدور الذي وقعت عليه نقابة النقل الثقيل وهيئات حوثية مختصة بالنقل.



وطالب المحتجون بتفعيل نظام الدور على جميع الناقلين، مؤكدين رفضهم تسليم قطاع النقل لشركات حوثية بمسميات مختلفة، متعهدين في الوقت ذاته الاستمرار في تصعيدهم واحتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.



وتشن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حربا شعواء على القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسعى للاستيلاء على القطاع التجاري من خلال إحلال شركات وهيئات تابعة لها بالقوة.

