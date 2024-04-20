المرصد اليمني يدعو إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من خطر الألغام التي تجرفها السيول

دعا المرصد اليمني للألغام، اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر التي تجرفها السيول في المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النازحين والطرقات.



وقال المرصد في بلاغ: "تزامناً مع هطول الأمطار في عدد من المحافظات نهيب بجميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر التي تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النزوح، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم غريب و توعية الأطفال بمخاطر تلك الأجسام على سلامتهم".



‏ودعا البلاغ، المسافرين في الطرقات الرئيسية والفرعية والطرق البديلة بين المحافظات إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من خطر الألغام والمقذوفات التي جرفتها السيول الى تلك الطرقات و ممرات العبور.



‏كما دعا المزارعين والعاملين في مهنة الرعي إلى عدم التعامل مع الأجسام الغريبة التي جرفتها السيول إلى المزارع ومناطق رعي الأغنام والإبل وغيرها من رؤوس الماشية.



‏واوضح المرصد، أنه "خلال الأعوام الماضية تم تسجيل عدة حوادث في محافظات مأرب الجوف حجة شبوة البيضاء الضالع لحج تعز والحديدة، نتيجة انفجارات ألغام ونبائط متفجرة أخرى في مناطق كانت آمنة، نتيجة جرف السيول لتلك الأجسام الخطيرة.



وفي وقت سابق اليوم، دعت منظمة HALO Trust الدولية، إلى تجديد التركيز على التنمية الإنسانية وجهود السلام في اليمن، حيث لا يزال السكان المدنيون يعانون من واحدة من أسوأ الأزمات في العالم المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة".



ومنذ انقلابها على الشرعية، زرعت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أكثر من مليوني لغم وعبوة ناسفة بأشكال وأحجام مختلفة في مناطق واسعة في البلاد، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير دولية.



ووثقت تقارير حقوقية مقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء جراء الألغام والمتفجرات الحوثية، في حين لاتزال مناطق واسعة بالبلاد ملوثة بهذه الآفة القاتلة مما تشكل خطرا على حياة اليمنيين لعقود.

