دون خسائر بشرية.. - مرصد حقوقي: لغمان حوثيّان ينفجران بعائلة مكونة من 18 فردًا في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المرصد اليمني للألغام إن لغمين حوثيين انفجرا، اليوم السبت، بعائلة كانت على متن ثلاث سيارات في شارع كيلو 16 بمدينة الحديدة، غربي البلاد.

وبحسب المرصد، فقد انفجر لغمان حوثيان بسيارتين من ثلاث سيارات تقل 18 فردًا من عائلة واحدة كانت في طريقها من محافظة إب إلى محافظة الحديدة، ونجا جميع أفراد العائلة من القتل، رغم دمار سيارتين.

وأكد المرصد أن طفلا واحدا فقط من الأسرة تعرض لإصابة بسيطة، بانفجار اللغمين الحوثيين، في حادثة نادرة من انفجارات الألغام التي تقتل وتصيب عشرات المسافرين والمزارعين والرعاة بشكل شبه يومي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق الحديدة قد أعلنت مقتل تسعة مدنيين بانفجار ألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال شهر مارس الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المرصد اليمني للألغام من أن السيول الجارفة مؤخرا تنذر بخطر انتقال الألغام الحوثية من مناطق زراعتها إلى مناطق زراعية وسكنية وحذر من تداعيات ذلك على السكان في معظم المحافظات.

كما حذر مشروع مسام لنزع الألغام الذي استكمل نزع ما يقارب 480 ألف لغم حتى الآن منذ منتصف2018 قد أصدر توصيات جديدة للسكان في المناطق المزروعة بالألغام الحوثية ينبه فيها للتعامل مع الألغام الحوثية التي تجرفها السيول.

وأشار مشروم مسام إلى أن سيول الأمطار تشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين في المناطق الملوثة بالألغام، حيث قد تجرف هذه السيول الألغام والعبوات الناسفة من أماكنها وتنقلها إلى مناطق آمنة، ممّا يهدد حياة الناس ويعيق حركة التنقل.

و دعا مسام كافة المواطنين والمسافرين في الطرقات الفرعية والطرق البديلة بين المحافظات والقريبة من خطوط التماس، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من خطر هذه الألغام التي قد تتسبب في وقوع ضحايا.

كما نوه المزارعين ورعاة الأغنام والإبل في الوديان والمزارع والصحاري، خصوصا في مناطق التماس الموبوءة والمزروعة بإعداد كبيرة من الألغام، إلى الحذر من كل الأجسام الغريبة التي قد يجدونها والتي تجرفها سيول الأمطار الغزيرة وتعمل على نقلها من مكان موبوء إلى آخر آمن.

