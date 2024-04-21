مرصد: مقتل طفل بانفجار عبوة ناسفة غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل في الخامسة عشر من عمره، بانفجار عبوة ناسفة في إحدى بلدات محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام، في بيان مقتضب، السبت، أن الطفل (عبدالملك عبدالله أبو زيد الزايدي - 15 عاما) قتل نتيجة انفجار عبوة، ناسفة أثناء العبث بها، بعد أن عثر عليها قرب منزلهم في قرية "رحب" بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



وخلال السنوات الأخيرة قتل وأصيب عدد من المدنيين غالبيتهم من الأطفال في حوادث انفجار ألغام وذخائر أجسام حربية من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة بلدات بمحافظة مأرب.



وفي وقت سابق، السبت، دعا المرصد اليمني للألغام، في بلاغ، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر التي تجرفها السيول في المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النازحين والطرقات.



‏ودعا البلاغ، المسافرين في الطرقات الرئيسية والفرعية والطرق البديلة بين المحافظات إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من خطر الألغام والمقذوفات التي جرفتها السيول الى تلك الطرقات وممرات العبور.



‏كما دعا المزارعين والعاملين في مهنة الرعي إلى عدم التعامل مع الأجسام الغريبة التي جرفتها السيول إلى المزارع ومناطق رعي الأغنام والإبل وغيرها من رؤوس الماشية.

