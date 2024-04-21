تقرير رسمي: نزوح نحو 300 أسرة يمنية خلال مارس الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي، عن نزوح نحو 300 أسرة يمنية، خلال شهر مارس الماضي، من 14محافظة يمنية.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقريرها الشهري، إنها تتبعت نزوح 296 أسرة، يمثلون (1,506فردًا)، نزحوا خلال الفترة من 1 ـ 31 مارس الماضي.



وأضافت أن (248) أسرة (1,309) فرداً نزحوا للمرة الأولي فيما نزحت (48) أسرة (197) فرداً للمرة الثانية خلال الفترة.



وأوضحت أن 23% من هذه الأسر، نزحت من محافظة الحديدة، تليها تعز بنسبة 18%، وتليهما محافظة مأرب بنسبة 16%، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات (إب، وشبوة، وحجة، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، وصنعاء، والضالع، وأبين، والبيضاء) بنسب تتراوح بين 8 ـ 1%.



وأفاد التقرير أن 138 أسرة (668 فرداً) غادرت مناطق نزوحها الحالية خلال مارس، إضافة إلى عودة 132 أسرة (639 فرداً) إلى أماكنها الأصلية.



وأشار التقرير إلى أن حالات النزوح ارتفعت خلال الفترة من 01 يناير إلى نهاية مارس 2024، إلى (1,057) أسرة (5,632) فرداً نزحوا من 20 محافظة مختلفة وتوزعوا على 10 محافظات.

