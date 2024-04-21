أمطار اليمن.. تضرر أكثر من ثلاثة آلاف أسرة نازحة جراء الأمطار في 5 محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي، عن تضرر أكثر من ثلاثة آلاف أسرة نازحة في خمس محافظات يمنية جراء الامطار والفيضانات الناجمة التي شهدتها خلال الأيام الماضية.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها، إن العديد من المحافظات اليمنية، شهدت أمطاراً غزيرة وفيضانات خلفت خسائر مادية أضراراً لحقت أكثر من 3 آلاف أسرة.



وحسب الإحصائية الحكومية فإن أكثر الأسر النازحة تضرراً كانت في مخيمات النزوح بحافظة الجوف بواقع نحو 1700 أسرة يمثلون (9100 فرد)، تليها حضرموت بواقع 800 أسرة، فمحافظة أبين بواقع 458 أسرة، ومحافظة الضالع بـ 50 أسرة وأخيراً محافظة شبوة بـ 30 أسرة نازحة.



وأشارت إلى أن هذه البيانات إحصائيات أولية، فيما لاتزال فرقها الميدانية تقيّم حجم الأضرار.



وتشهد محافظة حضرموت وعدد من المحافظات الشرقية منذ عدة أيام منخفضاً جوياً خلف حالات وفاة وأضرار مادية في المنازل والبنى التحتية والطرقات والأراضي الزراعية، ومخيمات النازحين.

